Einde dreigt voor Showkorps Concento in Breda, alleen doneeractie kan club door coronacrisis helpen

Showkorps Concento in Breda verkeert in zwaar weer. De muzikanten kunnen geen voorstellingen meer geven in binnen- en buitenland, omdat die allemaal zijn afgelast. Het showkorps mist daardoor een groot deel van de inkomsten. Alleen gulle gevers kunnen één van de weinig overgebleven showkorpsen in Brabant nog redden.

De agenda van het showkorps zag er een half jaar geleden nog zo mooi uit. Het beloofde een druk en mooi muzikaal jaar worden. Maar door de coronacrisis liep alles anders. “Zoals het nu gaat, kunnen wij niet lang meer bestaan. Dan houdt het voor ons op en zullen we iets anders moeten gaan zoeken”, zegt secretaris Joerie Remie van Concento.

Het Bredase showkorps werd in 1955 opgericht en bestaat uit 38 muzikanten. Saxofonist Anja van den Oever is met 55 jaar het langst lid van Concento. Volgens haar is het orkest in de loop van de jaren een ‘hechte familie’ geworden: “Ik denk dat dat ons op de been houdt. Als er geen geld binnenkomt, kunnen we de dirigent of het gebouw niet meer betalen en dan wordt het heel moeilijk.”

Vanwege de coronamaatregelen is het orkest voor de repetities uitgeweken naar het parkeerterrein bij het NAC-stadion. Joerie: “Buiten dat we elkaar zien, is er niet zoveel aan. Het showelement is belangrijk voor ons en dat kunnen we nu niet uitvoeren.”

Voor de optredens buiten zijn de regels door het kabinet versoepeld. De muzikanten hoeven sinds woensdag niet perse anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Het publiek moet echter wel afstand bewaren waardoor de taptoes nu niet rendabel zijn. Vooral de optredens in België en Frankrijk zijn normaal gesproken een belangrijke bron van inkomsten voor het orkest.

Het showkorps organiseerde twee keer de Taptoe Breda op sportpark de Blauwe Kei. De editie die gepland staat voor 2021 staat nu op losse schroeven. Onder het motto ‘Help Concento de crisis door!’ is het korps nu gestart met een sponsoractie. “Ooit waren hier 22 korpsen en nu zijn wij nog het enige. Ik hoop daarom dat we verder kunnen”, zegt Anja “Alle beetjes helpen”, valt Joerie haar bij.