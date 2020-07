Kermisexploitanten bereiden acties voor na afblazen Park Hilaria in Eindhoven

Kermisexploitanten zijn boos op de gemeente Eindhoven. Ze snappen niet dat de gemeente en organisator Eindhoven247 Park Hilaria alsnog hebben geannuleerd. Ze zijn zo boos dat ze overwegen vrijdag te gaan demonstreren. CDA-raadslid Remco van Dooren steunt de kermisexploitanten. ''Dit evenement kan makkelijk coronaproof gemaakt worden.''

Hij is boos en teleurgesteld in de gemeente. ‘’Wij willen draaien, we willen open zijn. Als een grote kermis als die van Eindhoven nu niet doorgaat, dan is het seizoen eigenlijk voorbij. Hier moeten we het van hebben.’’