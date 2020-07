Frietoorlog in Halsteren woedt voort: frietkraam op dorpsplein blijkt nu opeens illegaal

Paul van der Zande staat er volgens de gemeente illegaal (foto: Erik Peeters). vergroot

De patatoorlog die al enkele weken woedt tussen friettenthouders in Halsteren heeft een bijzonder wending gekregen. Aan het front meldt zich nu ook de gemeente Bergen op Zoom. Die blijkt in het bezit van een geheim wapen, namelijk de kleine lettertjes in de vergunning. Die lijken voldoende munitie te zijn om de tijdelijke frietkraam van Paul van der Zande te doen sneuvelen.

Robert te Veele Geschreven door

Kermisexploitant Van der Zande kreeg vorige maand toestemming om drie maanden lang op het dorpsplein friet en snacks te verkopen. Op die manier wilde hij het rampzalig verlopen kermisseizoen financieel nog enigszins goed maken.

Intimidatie en bedreigingen

Zijn frituur leidde tot woede en verdriet bij de bestaande horecaondernemers die het door de coronacrisis al erg moeilijk hebben. De kermisexploitant zou door zijn 'collega's' worden geïntimideerd en bedreigd. Een heuse frietoorlog werd ontketend.

De gemeente heeft nu ontdekt dat er toch iets niet in de haak is met de tijdelijke frietkraam. De vergunning is namelijk afgegeven voor een verkoopkraam op wielen. En laat frituur 't Huisje, de naam zegt het al, een bouwwerk zijn op houten blokken. En daar is een heel ander papiertje voor nodig: een omgevingsvergunning.

'Geen bebouwing toegestaan'

Wethouder Jacobs laat weten dat deze vergunning sowieso niet kan worden verleend, omdat het bestemmingplan geen bebouwing toestaat op het dorpsplein. De gemeente dreigt nu de standplaatsvergunning van Van der Zande in te trekken als hij het huisje laat staan.

Paul van der Zande heeft een tijdelijk frietkraam op het dorpsplein (foto: Erik Peeters). vergroot

De kermisexploitant zou eventueel nog met de gemeente kunnen overleggen om naar een andere locatie in het dorp te verhuizen. Maar die mogelijkheden zijn beperkt.

Wie hijst de witte vlag?

En zo lijkt de vrede in de Halsterse patatoorlog nog mijlen ver weg. Al heeft het er alle schijn van dat de gemeente - en de andere friettenthouders - toch aan de winnende hand is en Van der Zande binnenkort de witte vlag zal moeten hijsen. Of, hij moet nog een setje wielen in de garage hebben liggen.