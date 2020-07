Grote hoeveelheden cash gevonden bij verdachten in zaak drugslab Zeeland

Een arrestatieteam heeft dinsdag twee mannen opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij het drugslab dat begin januari werd gevonden aan de Langstraat in Zeeland. Het gaat om een 33-jarige man uit Veghel en een 63-jarige man uit Uden. Tijdens de doorzoeking van hun woning en een aantal bedrijfspanden werd voor tienduizenden euro’s aan contant geld gevonden.

De mannen werden in alle vroegte van hun bed gelicht, waarna agenten onmiddellijk aan de slag gingen. In één van de woningen was voor enkele tienduizenden euro’s aan cash verstopt. Daarna werden nog eens twee andere huizen en vijf bedrijfspanden doorzocht.

Contant geld en hennep

Bij het onderzoek in een bedrijfspand op een industrieterrein in Uden vond de politie ook een grote som contant geld. In een ander pand op hetzelfde industrieterrein troffen agenten meerdere grote zakken met gedroogde henneptoppen en een verborgen hennepkwekerij met 1400 planten. De kwekerij is ontmanteld. In een derde bedrijfslocatie, ook op de verdachten te herleiden, werden nog eens materialen gevonden om een nieuwe hennepkwekerij mee in te richten.