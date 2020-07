De eerste kermis van dit jaar opent in Moergestel: 'We zijn blij dat we weer vreugde kunnen brengen'

De opbouw van de kermis in Moergestel (foto: Omroep Brabant). vergroot

Er wordt keihard gewerkt om de kermis in Moergestel op tijd af te krijgen. De kermis gaat vrijdag om vijf uur van start en burgemeester Hans Janssen is erg trots op zijn dorp: ''Moergestel is bekend van de file op de A58, maar ook van de eerste kermis.''

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Na de bekendmaking van de nieuwe coronamaatregelen op woensdag 24 juni, besloot de gemeente de kermis toch door te laten gaan. Vanaf dat moment werd keihard gewerkt om alles af te hebben voor de opening op vrijdag 3 juli.

Maatregelen

De kermis telt vijftien attracties die vrijdag om vijf uur open gaan. ''Er worden aardig wat maatregelen genomen'', vertelt de burgemeester. ''Die maatregelen kunnen we altijd bijstellen mocht dat nodig zijn, maar dat zien we vrijdag wel.''

Jopie van de kermis vertelt in deze video hoe het er vanaf vrijdag allemaal uit gaat zien:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: Kermis in Moergestel gaat zéker door en is daarmee de eerste van het lan