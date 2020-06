Kermis in Moergestel gaat zéker door en is daarmee de eerste van het land

De kermis in Moergestel gaat definitief door. Dat laat de gemeente Oisterwijk, waar Moergestel onder valt, zaterdag weten aan Omroep Brabant. "De knoop is doorgehakt. Voor alle problemen waar we nog tegenaan lopen, worden oplossingen verzonnen." Van 3 tot en met 7 juli staat de kermis op het Sint Jansplein. Daarmee heeft de kermis in Moergestel de landelijke primeur.

Oisterwijk

Of er ook in Oisterwijk een kermis komt te staan deze zomer, is nog onduidelijk. Daar is nog geen besluit over genomen. Door de beperkte ruimte is in ieder geval wel duidelijk dat de kermis in de huidige vorm er niet kan komen te staan. Of er een andere vorm mogelijk is, wordt nog onderzocht. In Oisterwijk zou de kermis van 10 tot 15 juli staan.