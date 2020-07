513 Brabanders krijgen de komende dagen eindelijk hun lintje opgespeld

Honderden Brabanders krijgen de komende dagen eindelijk hun lintje opgespeld (foto: Ab Donker). vergroot

In april kregen 513 Brabanders te horen dat ze koninklijk werden onderscheiden. ‘Te horen’, want vanwege het coronavirus en alle maatregelen was het niet mogelijk om het lintje ook daadwerkelijk opgespeld te krijgen. De komende dagen gaat het dan wel gebeuren en worden in de meeste Brabantse gemeenten de versierselen opgespeld.

Maar de plaatselijke burgemeester of wethouder zal nog wel werkloos moeten toekijken. Vanwege de anderhalvemetermaatregel gebeurt het opspelden door een familielid of, zoals in Den Bosch, door de kinderburgemeester. In Veldhoven moeten de decorandi nog even wachten tot 11 juli.

Someren is een van de vijf gemeenten waar al op donderdag de lintjes worden uitgereikt. Net als in veel gemeenten had ook hier de burgemeester Dilia Blok in april voor een alternatief gekozen. Daar werd Martie Jeuken thuis verrast. “Mijn dochter zat in het complot en had met een collega een videoconference om half tien geregeld. Toen werd ik gebeld door de burgemeester. Ik dacht dat ze nog iets wilde vragen over een eerder overleg, maar ze vroeg om naar de voordeur te komen. Toen wist ik wel hoe laat het was”, beschrijft hij dat moment . Jeuken is naast zijn werk actief in het maatschappelijk- en verenigingsleven en is ook nog stadionspeaker bij Helmond Sport.”

Jeuken wordt donderdag op het gemeentehuis verwacht voor een lunch met de andere elf decorandi. “We mogen ieder 25 personen uitnodigen. In drie etappes worden telkens verschillende mensen gehuldigd. De lintjes mogen nog niet worden opgespeld. Hoe dát gaat gebeuren is nog een verrassing.”

De gelukkigen in Den Bosch worden toegezongen (foto: Eva de Schipper). vergroot

Serenade

Het bekendmaken van de lintjes ging in april in elke gemeente anders dan anders. Zo belde de Bredase burgemeester Paul Depla met Annie van Hooijdonk, al veertig jaar omroepster bij NAC, met het heuglijke nieuws. In Sint Anthonis werd Jan van Sambeek getrakteerd op een serenade van de plaatselijke harmonie.

Burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena en Marian Starmans van de gemeente Dongen gingen op zogeheten raambezoek. Ze belden de uitverkorenen vanuit de tuin met hun mobiele telefoon. In Den Bosch vroeg burgemeester Mikkers de gedecoreerde via de telefoon naar buiten te gaan. Daar werden ze toegezongen door een student van de Koningstheateracademie.