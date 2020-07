Gemeenteraad Boxtel heeft begrip voor uitleg waarom slachthuis VION toch open blijft

Gemeenteraadsvergadering Boxtel over varkensslachthuis VION. vergroot

Burgemeester Wobine Buijs van Oss heeft woensdagavond als plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord tekst en uitleg gegeven aan de gemeenteraad van Boxtel over het openhouden van slachthuis Vion. Ondanks dat er met corona besmette medewerkers werden aangetroffen, was het volgens de Veiligheidsregio toch verantwoord om het bedrijf met maatregelen open te houden. In Boxtel zelf werd en wordt daar wisselend over gedacht.

Vanwege het overstijgende karakter van de coronacrisis ligt de verantwoordelijkheid bij de Veiligheidsregio en niet bij de gemeente Boxtel. Daarom hield de Boxtelse burgemeester Van Meygaarden alleen een kleine toelichting, maar gaf hij al snel het woord aan Buijs om aan de gemeenteraad uit te leggen waarom VION toch open kan blijven.

Niet gesust

Uiterst gedetailleerd legde zij, samen met onderzoeksleider Nicolette Verduin van de GGD, uit hoe er uitgebreid onderzocht is wat de invloed van VION voor de volksgezondheid is en waarom besloten werd om het bedrijf niet te sluiten. Geconcludeerd werd dat er geen aanwijzingen waren dat er een groot besmettingsgevaar zou zijn. Verontwaardigd weersprak ze de suggestie dat de Veiligheidsregio de situatie gesust zou hebben.

"Het sluiten van een bedrijf is niet het nieuwe normaal. Dat doe je alleen als je daar goede aanwijzingen voor hebt dat het nodig is. De situatie nu, met al even nauwelijks nieuwe besmettingen in Boxtel, lijkt ons daar gelijk in te geven," Aldus Buijs. Ook vroeg ze de Boxtelse gemeenteraad erop te vertrouwen dat de Veiligheidsregio uiterst weloverwogen deze beslissing heeft genomen, waarbij de volksgezondheid leidend is geweest.

Iedereen loopt het risico

Een garantie dat iedereen in Boxtel nu veilig boodschappen kan doen, kon Buijs desgevraagd niet geven. "Iedereen in Brabant en Nederland loopt risico als hij of zij boodschappen gaat doen, dus ook hier in Boxtel. Maar dat staat buiten deze discussie. Je moet je aan alle coronamaatregelen houden om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden."

Geen vuurwerk

Vuurwerk over dit controversiële onderwerp werd het dus niet in de Boxtelse gemeenteraad. Over het algemeen was er vooral respect en waardering voor de uitleg en de werkzaamheden van de Veiigheidsregio. Al bleef een deel van de Boxtelse raad toch van mening dat (tijdelijke) sluiting van het slachthuis veiliger was geweest en meer bij het tijdsbeeld past.