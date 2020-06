Waarom mag Vion in Boxtel open blijven ondanks coronabesmettingen? Gemeenteraad eist duidelijkheid

Vion in Boxtel vergroot

Waarom mag de slachterij van Vion in Boxtel open blijven, terwijl uit testen is gebleken dat veel medewerkers van het bedrijf besmet zijn met coronavirus? Woensdagavond wil de gemeenteraad van Boxtel een helder antwoord krijgen op deze vraag. Dan komt Wobine Buijs, als plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio, naar de raad om tekst en uitleg te geven. Dit samen met de directeur van de GGD Hart voor Brabant, Karin van Esch.

Sandra Kagie Geschreven door

“We willen nu eindelijk van de hoed en de rand weten”, stelt Mariëlle Wijffelaars van coalitiepartij D66 maandag. Samen met de andere drie coalitiepartijen Combinatie95, SP en INBox schreef D66 vorige week een open brief aan het college van Boxtel, waarin de partijen ‘grote bezorgdheid’ uiten over de coronabesmettigen bij de vleesverwerker.

“De Veiligheidsregio heeft bepaald dat Vion open mag blijven, omdat er geen aanwijzingen zijn dat er een groot besmettingsgevaar is. Naar onze mening is dat niet uit te leggen”, schrijven de vier partijen. Ze willen dat alle medewerkers van Vion worden getest. Ook verzoeken de partijen in de brief aan het gemeentebestuur, om het eerdere besluit om Vion open te houden te herzien.

Verontrustend

Het meest verontrustend noemt Wijffelaars het feit dat gezondheidsinstituut RIVM het niet eens is met de ‘geruststellende conclusie van de Veiligheidsregio en de GGD’. De laatste twee instanties stelden na een recente steekproef waarbij 80 medewerkers werden onderzocht op corona en er 27 besmet bleken, dat het hier ging om niet-recente coronabesmettingen waardoor medewerkers niet meer besmettelijk zouden zijn.

Ook oppositiepartij CDA maakt zich zorgen, zo laat fractievoorzitter Vera Brouns maandag weten. “Wat gebeurt er met de zieke medewerkers van Vion die naar huis worden gestuurd?”, vraagt zij zich af. “Wordt er voor hen iets geregeld zodat ze bijvoorbeeld niet zelf boodschappen hoeven doen? Waar wij de meeste vragen over krijgen van inwoners , is namelijk of mensen in Boxtel nog wel veilig naar de supermarkt kunnen. Medewerkers van Vion komen daar immers ook.”

'Teleurgesteld'

Brouns hoopt woensdag ‘eindelijk’ concrete antwoorden te krijgen. “Gebeurt dat niet, dan zou ik teleurgesteld zijn”, zegt ze. Op deze helderheid hoopt dus ook Wijffelaars namens de vier coalitiepartijen. “Hoewel volgens de GGD het risico op verspreiding klein is, is het niet uitgesloten”, zegt ze. “En wat ons betreft is elke besmetting er één teveel.”

Afgelopen vrijdag nog demonstreerde actiegroep ‘Sluit Vion’ bij de slachterij van Vion in Boxtel. Ze eisten dat het bedrijf tijdelijk op slot zou gaan vanwege de vastgestelde coronabesmettingen.