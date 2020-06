Bezorgde omwonenden willen sluiting Vion, vrijdag demonstratie bij vleesverwerker

Vion in Boxtel vergroot

Omwonenden en verschillende organisaties willen vrijdagmiddag demonstreren bij de Vion-slachterij in Boxtel. Hier zijn coronabesmettingen vastgesteld. De actievoerders zijn erg bezorgd over de situatie in het bedrijf en de gevolgen van de besmettingen voor omwonenden. Ze willen dat het bedrijf voorlopig dichtgaat.

ANP & Sandra Kagie Geschreven door

"We vinden dat Vion per direct moet sluiten om verspreiding van corona tegen te gaan", schrijft de actiegroep Sluit Vion op Facebook. "Wij vinden het ongehoord dat de productie van vlees belangrijker is dan de gezondheid van slachthuismedewerkers en de inwoners van Boxtel", vertelt Mirjam Bemelmans namens de groep.

De medewerkers zijn veelal arbeidsmigranten. Als voorbeeld geeft ze het verhaal van haar zus die een boerderijtje wilde kopen. Daar bleken arbeidsmigranten te bivakkeren. Er lagen 24 matrassen waarvan de verschillende ploegen, veertig man in totaal, gebruik maken, beweert Bemelmans. "Mensen doen onder bizarre omstandigheden vies werk en het bedrijf lijkt boven de wet te staan."

Ook zorgen om dieren

De werknemers lopen niet alleen kans op besmetting, zegt ze, maar ze vergroten ook het risico voor anderen doordat ze bijvoorbeeld naar de supermarkt gaan. Bemelmans is overigens niet alleen ongerust over de mensen, maar maakt zich ook zorgen om de dieren, met name door de grote hoeveelheden die er worden verwerkt.

Begin juni nam Vion wel nog extra maatregelen tegen corona. Zo heeft het bedrijf een controle aan de poort ingesteld om besmetting actief op te sporen, waarna mensen met corona-achtige klachten naar een van de teststraten van de GGD worden gestuurd. In totaal zijn in de eerste twee weken van juni in Boxtel 26 mensen positief getest. Zij stopten daarom met hun werk.

Aantal demonstranten onduidelijk

Hoeveel demonstranten er zullen komen, weet Bemelmans nog niet. Ze vreest dat de hitte een rol zal spelen bij de opkomst. Op Facebook laat de actiegroep weten dat de demonstratie bij de gemeente Boxtel is gemeld. Ook geven ze aan 'zich uiteraard aan de coronamaatregelen te houden'.

De demonstranten die vrijdag komen, wordt gevraagd een mondkapje te dragen. Het advies is ook om niet 'al te opzichtige dierenrechtenkleding te dragen. Dit gezien de lokale antipathie jegens dierenactivisten'.