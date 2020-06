Marcelina vreest voor de gezondheid van haar ouders die bij Vion werken: 'Ze zijn heel erg bang'

Marcelina is boos. Haar ouders werken bij Vion in Boxtel en doen dat volgens haar onder onveilige omstandigheden. Volgens de Poolse vrouw wordt binnen de muren van het vleesverwerkingsbedrijf nog steeds niet voldoende rekening gehouden met de coronamaatregelen. “Mijn ouders zijn heel erg bang.”

Samen met haar broer, haar neef en een andere medewerker staat ze donderdagmiddag bij de poort van Vion om te demonstreren. Haar neef zou zijn ontslagen omdat hij koorts had en niet wilde komen werken. “Er is heel veel bezorgdheid onder het personeel”, vertelt Marcelina zichtbaar aangeslagen. “Het bedrijf heeft heel lang geheim gehouden dat er corona heerste. Zelfs toen een van de medewerkers overleed.”

Vion zegt dat het er alles aan doet om de medewerkers te beschermen. “Bij binnenkomst is er een gezondheidscheck. Iedereen moet een formulier invullen”, zegt David Gribnau namens het bedrijf. “Dat is in hun eigen taal en er is een tolk aanwezig.”