Arbeidsmigranten eisen dat Vion zich aan de coronaregels houdt: 'Wij willen werken maar wel veilig'

Een groepje arbeidsmigranten staat donderdagmiddag te demonstreren bij vleesverwerker Vion aan het Boseind in Boxtel. De demonstranten houden borden omhoog met verschillende teksten die aangeven dat zij het niet eens zijn met de arbeidsomstandigheden.

'Vion werkkamp', 'Wij laten ons niet vermoorden', 'Vlees is belangrijker dan mensen en hun leven' en 'Wij willen werken maar wel veilig' staat onder meer te lezen op de borden die de demonstranten vasthouden. Ze staan bij de poort van het bedrijf.

Het gaat om een groepje van vier mensen. "We hadden meer mensen verwacht, maar veel mensen durven niet te komen", zegt een van de actievoerders. De arbeidsmigranten vinden dat er veiliger werkomstandigheden moeten komen. "De werkomstandigheden zijn helemaal niet veilig en heel anders dan Vion beweert."

De demonstranten zijn een broer en zus van wie de ouders bij Vion werken, een medewerker die ontslagen is en een medewerker die momenteel nog bij Vion werkt. De ontslagen arbeidsmigrant vertelt dat hij de laan uit is gestuurd door het uitzendbureau omdat hij koorts had en daarom niet wilde komen werken.