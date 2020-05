Extra touringcars en mondkapjes voor personeel bij slachtbedrijf Vion levert chaotische situatie op

Wachten op privacy instellingen... Touringcars voor personeel van Vion. Volgende Vorige 1/2 Extra touringcars en mondkapjes voor personeel bij slachtbedrijf Vion

Chaotische taferelen bij de poort van slachthuis Vion in Boxtel. Personeelsbusjes en touringcars rijden af en aan. De ochtendploeg gaat naar huis, de middagploeg komt aan. Elke ploeg bestaat uit 600 tot 800 medewerkers. Ze worden gehaald en gebracht uit de hele provincie en daarbuiten. Vion zette donderdag namelijk in het hele land extra touringcars in om personeel te vervoeren. Dat is nodig omdat Vion het eerder niet nauw genoeg nam met de coronamaatregels.

Maar het nieuwe systeem met strenge controles aan de poort is niet geheel waterdicht. De verslaggever van Omroep Brabant ziet enkele busjes honderd meter voor de poort stoppen. Eén keer stapt een inzittende uit die te voet verder gaat naar de poort. Zo komt het busje toch door de controle. Dat hebben ze bij Vion nog niet gezien. De veiligheidsmaatregelen beperken zich niet tot buiten het gebouw, vertelt Derk Oorburg van Vion.

Bij de fabriekspoort wordt elk voertuig door toezichthouders van Vion gecontroleerd. En er worden mondkapjes uitgedeeld. De regel is: maximaal twee mensen in een gewone auto, drie in een personenbusje en dertien in een touringcar.

Helemaal soepel loopt de hele operatie dus nog niet. Sommige personenbusjes hebben vier passagiers. Die busjes worden geweigerd. Ze moeten omdraaien en worden naar huis gestuurd.

Streng

“We zijn streng", zegt Oorburg. "We willen een signaal afgeven dat het menens is. Het vervoer is de verantwoordelijkheid van de uitzendbureaus, maar ik zie het als een gezamenlijke opdracht."

"Binnen het gebouw hanteren we de anderhalve meter afstand en waar dat niet kan, zijn er extra beschermingsmogelijkheden", aldus Oorburg. Mensen die kwetsbaar zijn of klachten hebben, moeten thuisblijven. Er is een tijd geleden een medewerker aan corona overleden.” Of er nu besmettingen zijn, weet Oorburg niet. Er is een grote testcampagne van de GGD in voorbereiding. Alle medewerker zullen worden getest.

Van heinde en verre

Medewerkers komen uit Herpen, Sint-Michielsgestel, Bladel, Haaren en zelfs Poppel in België wordt genoemd. Ertussendoor moeten er ook veewagens vol varkens naar een andere toegangspoort rijden. Af en toe ontstaat er file. De chaos is te verklaren doordat het donderdag allemaal de eerste keer is, zegt Derk Oorburg van Vion. Vrijdag gaat dat volgens hem soepeler.

Medewerkers die hun shift erop hebben zitten, zoeken de juiste bus. En die is niet voor iedereen meteen te vinden. “Ik begeleid de mensen", zegt Daniël Smulders van uitzendbureau HMS. "Ik zorg ervoor dat ze snel en via de kortste weg weer thuiskomen.



Dat blijkt een ingewikkelde operatie. "Ik heb er nu tien in een touringcar. Volgende week wordt dat versoepeld, dan mogen er dertig in een bus. Ze moeten wel een mondkapje op.”

