Hoogwerker en busje uitgebrand in Eindhoven

De hoogwerker en het busje gaan in vlammen op (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision) vergroot

Een hoogwerker en een bestelbusje zijn woensdagnacht in vlammen opgegaan in Eindhoven. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

Janneke Bosch Geschreven door

De wagens stonden op een parkeerterreintje aan De Koppele, naast een flat en een garage. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg.

Harde knal

De brand ontstond woensdagnacht rond middernacht bij de hoogwerker. Een omwonende hoorde een harde knal en zag de hoogwerker in brand staan. Naast de hoogwerker stond een busje, ook dat vloog in brand.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur ook nog oversloeg naar de garageboxen naast de hoogwerker.