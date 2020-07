Auto raakt van de weg en slaat over de kop op A59 bij Fijnaart

Een auto is donderdagmorgen van de weg geraakt en ondersteboven tegen een boom tot stilstand gekomen. Dit gebeurde op de A59 bij Fijnaart. Er zijn waarschijnlijk twee mensen gewond geraakt.

Er is op de weg een remspoor te zien dat op de linkerrijstrook begint. Vervolgens is de auto door de berm, over de oprit en daarna via het talud naar beneden gegaan. Daar is de wagen tegen een boom terecht gekomen.