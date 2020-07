Weer problemen bij kaartverkoop Guus Meeuwis, fans moesten veel geduld hebben

Foto: Omroep Brabant vergroot

De kaartverkoop van de Club Zoveel-concerten van Guus Meeuwis werkte donderdagochtend voor de tweede keer op rij niet. Veel fans die een kaartje wilden kopen, kregen een foutmelding te zien. Woensdag was dat ook het geval. Via een mail liet Guus toen weten dat een cyberaanval daar mogelijk de oorzaak van was. Rond kwart over elf waren de problemen volgens het management weer opgelost.

Fans konden zich van tevoren inschrijven voor de Club Zoveel-concerten, die vanaf 1 augustus beginnen. De concerten in poppodium 013 gaan net zo lang door tot iedereen die zich heeft ingeschreven is geweest. Iedereen die zich heeft ingeschreven, kan dus gegarandeerd een kaartje kopen. Bij zijn optredens speelt Guus zijn nieuwe album, Deel Zoveel. Deze verschijnt 31 juli, precies 25 jaar nadat zijn carrière begon.

Woensdag startte de kaartverkoop van de reeks concerten, maar het systeem liep al snel vast. Via een mail werden fans geïnformeerd over het probleem: "Het lijkt erop dat het ticketingbureau waarmee we samenwerken, slachtoffer is geworden van een cyberaanval. Daardoor kan één iemand veroorzaken dat het systeem denkt dat er enkele tienduizenden mensen tegelijk een kaartje willen kopen."

Donderdag zaten fans om tien uur 's ochtends opnieuw klaar om een kaartje te bemachtigen, maar dat lukte velen weer niet. Op sociale media regende het al snel klachten.

Het management van Guus laat weten dat de problemen kwamen door drukte in het systeem. "Door de extreme drukte konden wij het eerste uur niet iedereen tegelijk in het systeem toelaten. Na een uur nam de grote druk af en konden we iedereen weer tegelijk in het systeem toelaten om een kaartje te bestellen", aldus Modestus Management.

Op de Instagrampagina van Groots met een zachte G werd vlak na de start van de verkoop gemeld: "Het systeem werkt als de brandweer. Het is alleen hartstikke druk, even geduld". Guus liet zelf via sociale media weten dat iedereen sowieso aan de beurt komt voor een kaartje.

Concert New York

Guus Meeuwis heeft in oktober concerten gepland staan in New York. Op de vraag of die nog wel door kunnen gaan vanwege de coronacrisis, laat het management van Guus weten dat daar nog niks over bekend is "Het staat zoals het nu staat. We gaan eerst de Club Zoveel concerten doen."