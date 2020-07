Explosieven en drugs gevonden bij doorzoeking van huis in Breda

Foto: Perry Rovers/SQ Vision vergroot

In een huis aan de Oranjeboomstraat in Breda heeft de politie donderdagochtend bij een inval drugs en explosieven aangetroffen. De politie had aanwijzingen dat in het huis verdovende middelen aanwezig zouden zijn. Er is niemand aangehouden.

Ron Vorstermans

Welke soort explosieven zijn gevonden is niet helemaal duidelijk. Specialistische diensten van defensie (EOD) zijn ingezet om de explosieven onschadelijk te maken. De woning was 'uit veiligheidsoverwegingen' afgesloten met hekken, meldt de politie.

De verdovende middelen zijn in beslag genomen.

Foto: Perry Rovers/SQ Vision

