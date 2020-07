Auto in beslag genomen in onderzoek naar schietpartijen in Tilburg en Waalwijk

De Van Mierisstraat in Tilburg (foto: Google Streetview). vergroot

De politie heeft donderdag een auto in beslag genomen in het onderzoek naar drie schietpartijen eerder in Brabant. De politie linkt het voertuig aan de beschieting van een auto in de Tilburgse Van Mierisstraat op 4 juni.

Bij die beschieting werd een auto 's middags rond tien voor vier meerdere keren onder vuur genomen. De inzittenden raakten niet gewond. Een of meer daders reden na de beschieting weg in een donkerkleurige auto.

De twee andere beschietingen waren op 7 juni op een kapsalon in Tilburg en in de nacht van 16 op 17 mei op een huis in Waalwijk. De politie onderzoekt of de drie schietpartijen gelinkt zijn aan internationale drugshandel.