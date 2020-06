Beschoten kapsalon, auto en huis: politie onderzoekt verband met internationale drugshandel

De politie voor de beschoten kapperszaak in Tilburg (foto: Eva de Schipper). vergroot

De politie onderzoekt of drie incidenten eerder in Brabant gelinkt zijn aan internationale drugshandel. Het gaat om de beschieting van een kapsalon in Tilburg, een beschieting van een auto in dezelfde stad en het onder vuur nemen van een huis in Waalwijk.

De incidenten vonden plaats in mei en juni. Onduidelijk is nog of de beschietingen ook aan elkaar zijn gelinkt. Eerder werd er al buurtonderzoek gedaan, met getuigen gesproken, onderzoek gedaan naar camerabeelden en werden er meerdere mensen gehoord. Een team van tien rechercheurs is in volle gang bezig met het onderzoek.

Beschieting Waalwijk

In de nacht van 16 op 17 mei werd een huis in de James Ensorstraat in Waalwijk meerdere keren beschoten. De bewoner van het huis lag nog te slapen. In de gevel van het huis waren zes gaten te zien, wat lager op de muur nog een stuk of drie.

Over het motief van de beschieting werd in de straat niet getwijfeld, de bewoner heeft volgens een buurman namelijk een slechte reputatie in de buurt. “Iedereen weet dat dat ‘ie in de drugs zit. Dit moet een waarschuwing zijn van iemand”, zei hij destijds tegen Omroep Brabant.

Beschieting auto in Tilburg

Drie weken later, op 4 juni, werd een auto enkele keren beschoten in de Van Mierisstraat in Tilburg. De inzittenden zijn niet gewond geraakt en een of meer daders zijn na de beschieting weggereden in een donkerkleurige auto.

Beschieting kapsalon Tilburg

Drie dagen daarna werd weer geschoten in Tilburg. Dit keer was het een kapperszaak aan de Korvelseweg. De daders vluchtten die nacht waarschijnlijk in een kleine witte auto. De politie vond op de vluchtroute een kalasjnikov op straat.

Volgens eigenaar van de zaak, Ilias Amawa, werd er mogelijk geschoten vanwege een klant die hij altijd knipte. De naam van die vaste klant werd vlak voor de beschieting ook al op de muur van de kapperszaak gespoten. "Ik werk hard voor mijn zaak en ik ben geen crimineel. En straks zit die klant hier en gaan er weer kogels door mijn raam heen. Dat wil ik niet voor mijn personeel en klanten", zei hij vlak na de beschieting tegen Omroep Brabant.