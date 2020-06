Kalasjnikov gevonden na schietpartij Tilburg, mogelijk verband met andere schietpartijen

Na de schietpartij die zaterdagnacht plaatsvond op de Korvelseweg in Tilburg heeft de politie op de vluchtroute van de verdachte een kalasjnikov gevonden. Die lag op straat, laat een politiewoordvoerder weten.

Derde schietpartij in Tilburg in drie dagen tijd

Dit is al de derde schietpartij in Tilburg in drie dagen tijd. Vrijdag werd een 42-jarige Tilburger voor de ogen van zijn 10 jaar oude zoon neergeschoten. Die schietpartij vond plaats op straat. Deze man is naar een ziekenhuis gebracht en voor het 10-jarige kind is slachtofferhulp ingeschakeld.