Kapper schrikt van beschieting van zijn zaak: 'Ik heb hier niets mee te maken!'

"Ik ben heel bang", vertelt kapper Ilias Amawa (39) terwijl hij zondagochtend een kijkje komt nemen bij zijn beschoten zaak aan de Korvelseweg in Tilburg. Zaterdagnacht opende iemand het vuur op het raam van Ilias Coiffure en op een appartement boven de zaak.

Ilias heeft de zaak aan de Korvelseweg sinds vier jaar en dit heeft hij nog nooit meegemaakt. Al was er zaterdagochtend ook al iets geks gebeurd. Toen had iemand de naam van een van zijn klanten met dikke zwarte verf op de gevel van zijn zaak gespoten.

Naam van klant op gevel gespoten

"Ik knip die klant al veertien jaar", vertelt Ilias. "Geen idee waarom ze hem zoeken, hij is heel bang. Hij en ik hebben meteen de politie gebeld en ik heb meteen die naam van mijn zaak geschraapt." Of de schietpartij die zaterdagnacht plaatsvond iets te maken heeft met de naam die op de gevel was gekalkt, is niet duidelijk. Maar Ilias denkt van wel.