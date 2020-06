Weer schietpartij in Tilburg: 'Diverse kogelinslagen in ramen, ook auto's beschadigd'

Wachten op privacy instellingen... De politie doet onderzoek op de Korvelseweg in Tilburg (foto: Jack Brekelmans). Volgende Vorige 1/2 Derde schietpartij in Tilburg in drie dagen tijd

Op de Korvelseweg in Tilburg is zaterdagnacht geschoten. Er is niemand gewond geraakt. De politie doet onderzoek. Het is al de derde schietpartij in Tilburg in drie dagen tijd.

De schietpartij vond rond kwart voor drie 's nachts plaats. Volgens een ooggetuige is er geschoten op een kapperszaak en een huis. "In de ramen zijn diverse kogelinslagen te zien, ook auto's raakten beschadigd."

Een buurtbewoner zag na de schietpartij een verdachte weglopen richting de Sint Annastraat en vervolgens een kleine witte auto wegrijden. De politie vermoedt dat dit de vluchtauto van de dader is geweest.

Dit is al de derde schietpartij in Tilburg in drie dagen tijd. Vrijdag werd een 42-jarige Tilburger voor de ogen van zijn 10 jaar oude zoon neergeschoten. Die schietpartij vond plaats op straat. De ze man is naar een ziekenhuis gebracht en voor het 10-jarige kind is slachtofferhulp ingeschakeld.

Een dag eerder werd een auto in Tilburg beschoten.

De kogelinslagen zijn goed te zien (foto: Jack Brekelmans).