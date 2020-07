Moord op Rik (18) had voorkomen kunnen worden: veel fouten in onderzoek naar Soedanese verdachte

Bloemen bij de plek waar Rik van der Rakt omkwam. (foto: archief) vergroot

Instanties die betrokken waren bij de huisvesting en begeleiding van de Soedanese verdachte van de moord op Rik van de Rakt (18) in april in Oss, hebben flink geblunderd. De man die Rik volgens justitie doodstak, was psychisch in de war, maar relevante informatie werd niet gedeeld.

Youssef Zerrouk Geschreven door

Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Necker van Naem, dat werd ingeschakeld door de gemeente Bernheze om de aanval op de tiener uit Heesch te onderzoeken.

Uit het rapport blijkt dat als instanties niet langs elkaar heen hadden gewerkt en als de veiligheid van de samenleving had geprevaleerd boven de privacy van de vluchteling, de moord op de tiener wellicht voorkomen had kunnen worden.

Doodgestoken

Rik van de Rakt werd zondagochtend 19 april zwaargewond gevonden naast zijn fiets op de kruising van de Julianasingel met de Dr. Saal van Zwanenbergsingel in Oss. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Later die dag werd een 25-jarige Soedanees opgepakt voor de steekpartij. De verdachte heeft een verblijfsvergunning en woont in Heesch. Hij was verward en is vaker met de politie in aanraking gekomen. Zo is hij al eens betrokken geweest bij een mishandeling en heeft hij verzet gepleegd bij een aanhouding.

