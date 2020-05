Onderzoek naar huisvesting van asielzoeker die Rik van de Rakt doodstak

Bloemen bij de plek waar Rik van der Rakt omkwam. (foto: archief)

Een onderzoeksbureau gaat uitzoeken hoe het kon dat een asielzoeker de 18-jarige Rik van de Rakt doodstak in Oss. Dat zegt burgemeester Marieke Moorman donderdag tegen Omroep Brabant. Het onderzoek moet vooral duidelijkheid geven of de gemeente fouten heeft gemaakt met het huisvesten en begeleiden van de statushouder.

"Voor ons is interessant om te weten: hoe was de overdracht en wat wisten we van deze man toen hij in januari bij ons binnenkwam?" laat burgemeester Moorman in een toelichting weten. "Op het moment dat een statushouder aan ons wordt overgedragen hebben wij de verantwoordelijkheid voor huisvesting en begeleiding. We willen weten of we onze verantwoordelijkheid konden nemen en of er in de toekomst mogelijk aanvullende maatregelen nodig zijn."

Het onderzoek door het bureau Necker van Naem staat los van het strafrechtelijk onderzoek. De resultaten moeten voor de zomer binnen zijn.

Verward

De 18-jarige Rik van de Rakt werd in april zwaargewond gevonden in Oss. Aanvankelijk was onduidelijk wat er met het slachtoffer was gebeurd. Later bleek hij neergestoken te zijn. Diezelfde dag werd een 25-jarige Soedanees opgepakt. De asielzoeker heeft een voorlopige verblijfsvergunning en woont in Heesch. Hij was verward en is vaker met de politie in aanraking gekomen.

Na het incident werd burgemeester Marieke Moorman geïntimideerd. Sommige inwoners van het dorp houden de burgemeester verantwoordelijk voor de moord op de jongen uit Nistelrode. Eind vorige maand werd een aantal muren beklad in Oss en Heesch met daarop verwijtende teksten richting Moorman. Zij deed aangifte van smaad en laster.

De aanleiding voor het steekincident is nog altijd onduidelijk. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er geen aanwijzingen dat de twee elkaar kenden. De verdachte zit nog altijd vast.

Gevoelig

De aanhouding van de vluchteling lag erg gevoelig. De vluchtelingendiscussie in de gemeente Bernheze is al jaren explosief. In 2016 waren er rellen in Bernheze tegen de geplande komst van een azc. Er werden toen onder meer dode varkens neergelegd. De gemeente zag af van het AZC, maar wel werden extra statushouders geplaatst.