Het witte kasteel in Vught is opgeknapt en nu niet meer wit maar 'groenig'

Vught pakt kostbaar raadhuis uit (foto: Jan Peels). vergroot

De opknapbeurt van kasteel Leeuwenstein, het oude raadhuis van Vught, duurde niet alleen langer, het koste ook nog eens bijna twee keer zoveel. Door tegenvallers tijdens de renovatie liep de begroting van 500.000 euro op naar ruim negen ton.

Het populaire trouwkasteeltje, waar jaarlijks zo'n zeshonderd paren 'ja, ik wil' tegen elkaar zeggen, wordt weer langzaam zichtbaar. "Het heeft bijna een jaar geduurd, maar ik ben trots op het resultaat", vertelt burgemeester Roderick van de Mortel.

Ingepakt

Voor de renovatie is het hele raadhuis ingepakt in steigers en doeken. Daardoor is het al die tijd niet zichtbaar geweest. Op de doeken was een afbeelding te zien van het gebouw zoals het was voor de schilderbeurt, maar nu komt het gebouw erachter weer tevoorschijn. "Het is net alsof er een cadeautje wordt uitgepakt", zegt een belangstellende inwoner.

'Veel vocht'

"Tijdens het kleurenonderzoek voor de restauratie kwam aan het licht dat architect Valk, in de jaren dertig, juist een kleur heeft gekozen die niet spierwit was. Op die manier sluit het kasteeltje beter aan bij de groene omgeving", weet de burgemeester te vertellen. Een schilder die er bijna een jaar met zijn kwasten in de weer was legt uit dat ze veel last hebben gehad van het vocht in de muren. "Daarom heeft het allemaal veel langer geduurd", zegt hij. "Sommige kantelen zijn nu nog niet geschilderd omdat ze niet goed droog zijn."

Witkalk

"Tijdens eerdere renovaties is er spierwitte verf op het kasteel gesmeerd. We vroegen ons ook al af waarom er groene luiken op het gebouw zitten, maar toen er heel minutieus met een krabbertje de verschillende lagen werden verwijderd kwamen de originele kleuren weer naar boven", aldus Van de Mortel. "Het is echt een juweeltje uit de jaren dertig, met heel veel details, toen er nog echt vakwerk gemaakt werd. En het mooie is dat het ook echt door Vughtenaren gemaakt is", zegt Roderick van de Mortel met trots.

Eind van deze maand moet het kasteeltje helemaal uitgepakt zijn en dan kunnen er in augustus weer huwelijke plaatsvinden. Toekomstige bruidsparen kunnen dan voortaan het uitzoeken van hun trouwjurk er rekening mee houden dat het witte kasteeltje iets naar het groen neigt.

Wachten op privacy instellingen...