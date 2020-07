Studenten halen met de auto hun diploma op tijdens een groot dancefeest met lichtshow

Foto: Omroep Brabant vergroot

Stampende bassen, dancemuziek en een flitsende lichtshow. Niet wat je verwacht bij een diploma-uitreiking. Toch is dat precies wat Avans Hogeschool in Breda heeft georganiseerd voor de afgestudeerde studenten. Met de auto konden de leerlingen hun diploma ophalen in een evenementenhal op het Breepark. De swingende muziek met dj en lichtshow maakten het een bijzonder feest.

Je moet iets in deze barre coronatijd. De diploma's worden normaal gesproken uitgereikt in een gebouw van Avans Hogeschool. Gewoon in een zaal met familie erbij. Maar die gebouwen zijn nog in gebruik om toetsen af te nemen die waren uitgesteld door corona. Bovendien is teveel mensen in een zaal bij elkaar ook niet gewenst. Dus gingen ze bij Avans aan de slag om een alternatieve diploma-uitreiking te bedenken.

Van deze tijd

René Theunis, directeur Academie voor Algemeen en Financieel Management van Avans, noemt de aanpak helemaal van deze tijd: "Het is feestelijk en formeel tegelijk. Studenten worden in een aparte stand toegesproken en krijgen daar hun diploma. We hebben echt een feestelijke sfeer en daar ben ik trots op." Deze en volgende week krijgen maar liefst 1500 studenten hun diploma uitgereikt in de evenementenhal. Als het een succes is, dan is het misschien ook iets voor later, als corona voorbij is, zegt René.

Voor de leerlingen lijkt de nieuwe opzet geslaagd. Er zijn alleen maar vrolijke gezichten. Studente Faloua Azouag, die haar diploma heeft opgehaald vindt de nieuwe aanpak super leuk en eigenlijk veel beter dan de traditionele diploma-uitreiking. Ook de medewerkers van Avans zijn enthousiast over de uitreiking, die een beetje op een dancefeest lijkt.