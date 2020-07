Miss Piggy moest het maanden zonder bezoek doen, maar kan straks weer lekker worden geknuffeld

Een van de bewoners van Park Veldzicht: Miss Piggy (foto: Rob Bartol). vergroot

Vrijwilliger Nico Eveleens weet het heel zeker. De kippen, konijnen, varkens en pauwen die wonen in Park Veldzicht in Genderen, hebben hun bezoekers echt gemist. Het dierenparadijs, middenin de polder van de gemeente Altena, bleef door de coronacrisis de afgelopen maanden stevig op slot. Geen mens mocht meer langs komen om te kijken, om te aaien of om een praatje te maken met de diva van Park Veldzicht: Miss Piggy.

Maandenlang hebben de dieren van Park Veldzicht niemand anders gezien dan de paar vrijwilligers die ze eten kwamen geven. Op zaterdag 4 juli komt daar verandering in: Park Veldzicht heropent na de sluiting door de coronacrisis heel voorzichtig de deuren.

Volgens vrijwilliger Nico Eveleens hebben de dieren de bezoekers echt gemist:

Het oude gesloten en verloederde openluchtzwembad Veldzicht van de voormalige gemeente Aalburg, werd in mei 2019 heropent als Park Veldzicht. Dieren hadden de plek ingenomen van de zwemmers. Van cavia, konijn tot varken alles wat knort en kakelt was welkom. Voor bezoekers was het ook een paradijs: de toegang was gratis én de koffie betaalbaar. Na een succesvol eerste seizoen in 2019 begon het tweede seizoen echter rampzalig. De boel ging door corona maanden op slot.

Nico Eveleens is één van de vrijwilligers die het dierenparadijs de afgelopen maanden draaiende heeft gehouden. Per week was en is hij zo’n twintig uur te vinden op het oude voormalige zwembad. “De dieren moesten gevoederd worden en het park had ook onderhoud nodig.” Eveleens had door de coronacrisis echter ook tijd voor andere dingen. “Ik volg een opleiding om aan de slag te gaan in de zorg als assistent begeleider voor mensen met een beperking. Door de coronacrisis verliep het tijdschema van die opleiding ook wat langzamer, maar ik hoop nu in augustus gediplomeerd te zijn.”

