150 mensen zien aftrap van cabaretmarathon Rob Scheepers in Philips Stadion

Cabaretier Rob Scheepers trapte donderdagavond zijn cabaretmarathon in het Philips Stadion af. Dat gebeurde met een hoop bombarie: rook, lichteffecten en muziek alsof de grootste band kwam spelen. Niet alle bezoekers komen in de eerste plaats voor de cabaretier, sommigen zijn ook blij om weer thuis te komen in hun stadion.

Het podium is op de spelerstunnel gebouwd. Er is bewust gekozen voor een open podium zodat het hele stadion als decor kan dienen.

De eerste grappen gingen over de coronacrisis en het drie maanden thuis op de bank zitten. Zo vergelijkt Scheepers zijn bank met de voedselbank. ''De hele bank zit vol etensresten door het drie maanden op de bank vreten.'' Ook maakte de cabaretier de grap dat zijn inkomsten met 95 procent zijn gedaald. ''Mijn bankrekening ziet eruit alsof het een hond is: af, af, af, af, af.''

In een 'uitverkocht' stadion treedt de cabaretier uit Sterksel 22 keer op. In eerste instantie zou dat voor honderd mensen zijn maar door de versoepelingen laat de organisatie nu honderdvijftig mensen binnen. Rob Scheepers noemde het lege stadion en de afstand tussen de mensen gek en onwerkelijk. Hij mist het gevoel van het theater. ''En het is een galmende bak hier. Maar gelukkig mag je hier wel drinken meenemen.''

Voor PSV of Scheepers?

Twee jongemannen uit Den Bosch komen vooral om te kijken hoe het stadion van hun club erbij ligt. Aan de rand van het grasveld staan ze te keuren. ''Het gras ligt er perfect bij. Alleen het stadion is leeg. Dat doet pijn.''

De twee PSV-supporters hebben genoten van het ritje Den Bosch - Eindhoven. ''Het voelt alsof we weer thuis komen.'' En een paar goede grappen over PSV kunnen ze wel aan: ''Die zijn de afgelopen twee jaar genoeg gemaakt.''

Iets eerder is een stel het stadion binnen gekomen. De man komt hier altijd naar de voetbalwedstrijden en de vrouw ziet het stadion voor het eerst. ''Immens groot'', is de eerste reactie. Ze hebben samen vooral zin om een avondje goed te lachen. ''De afgelopen periode was niet altijd leuk, nu kunnen we weer lekker een avondje uit.''

Afstand

Bij binnenkomst kunnen bezoekers een drankje drinken op het terras aan de rand van het grasveld van de Eindhovense club. Gastheren en vrouwen brengen de bezoekers vervolgens naar hun plaats en zorgen ervoor dat iedereen anderhalve meter afstand houdt.

Vooraf zei Scheepers nog dat hij het spannend vindt om in het Philips Stadion te spelen. En dat komt vooral doordat er afstand is tussen hem en het publiek en het publiek onderling. Scheepers is wel bang dat hij de connectie met zijn gasten verliest door de afstand.

De 22 shows voor honderd man publiek waren binnen tien uur uitverkocht. De 1100 extra kaartjes die vorige week in de verkoop gingen waren binnen een uur weg.

