Protesterende boeren rijden rondje door centrum Breda

Tientallen boeren hebben zich donderdagavond verzameld op het Chasséveld in Breda. Van daaruit maken ze een rondje door de stad om te protesteren tegen de maatregelen die het kabinet wil nemen om de uitstoot van stikstof te verminderen.

Eerder op de dag riep Farmers Defence Force (FDF) boeren op tot actie om politiek Den Haag onder druk te zetten. Ruim dertig boeren met trekkers gaven hieraan gehoor. Ze verzamelden zich bij het zwembad De Randoet in Made. Vandaar reden ze naar het Chasséveld in Breda waar ze om rond half tien arriveerden. "We overleggen ter plekke over het hoe en wat", zegt Kevin Buijs. Hij is een van de actievoerders die meedoet aan het protest.