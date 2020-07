Farmers Defence Force kondigt nieuwe boerenactie aan: 'Gas erop'

Dit plaatje is door FDF verspreid onder boeren. vergroot

Boerenprotestgroep Farmers Defence Force (FDF) kondigt nieuwe acties aan voor donderdagavond. Voorzitter Mark van den Oever uit Sint Hubert spreekt van 'wilde acties door heel het land'. De boeren zijn fel tegen een voermaatregel van minister Carola Schouten van Landbouw.

"Op toeren voordat het te laat is", zo is te lezen in de oproep. "We gaan om vast een kleine waarschuwing af te geven aan de heren politici. Ga gerust vast eens door de straat rijden bij de Tweede Kamerleden of kom met auto of trekker naar Den Haag."

Of en hoeveel Brabantse boeren aan de actie meedoen, is niet duidelijk. "Het is veel te laat om het nog centraal te coördineren. Het is ieder voor zich en god voor ons allen", zo reageert de voorman. Het bestuur van FDF is in elk geval om acht uur op het Binnenhof in Den Haag.

FDF reageert hiermee op een oproep van protestgroep Agractie, die pas vrijdag in actie wil komen. Zij willen de rust bewaren tot na het debat. FDF wil nog voor dat er een besluit is genomen in actie komen.

De boeren zijn fel tegen tegen maatregelen op het gebied van veevoer. Minister Carola Schouten wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwitrijk voer toe te staan. De manier waarop ze dat wil doen, stuit veehouders tegen de borst.

"Boeren gaan niet accepteren dat gezondheid van hun dieren in de waagschaal wordt gelegd", zegt Bart Kemp van Agractie tegen het ANP. De actiegroep riep eerder met succes op tot grote demonstraties in Den Haag en stelt dat 'boeren door heel Nederland op het punt staan massaal de weg op te gaan'.

De Tweede Kamer debatteert donderdagavond over de plannen. Kemp noemt dit 'de laatste kans om verantwoordelijkheid te nemen' voor de politiek.

Minder eiwitrijkvoer vermindert overigens ook de melkproductie van koeien. De branche heeft een alternatief plan gemaakt, maar dat kan vooralsnog niet op instemming van het ministerie rekenen.

