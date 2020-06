Farmers Defence Force wil foto's online van 'vegagekkies': 'Net zal zich sluiten'

De demonstratie in Boxtel afgelopen vrijdag. (archieffoto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

Op Facebook is een meldpunt geopend om informatie over ‘extreme veganisten’ te delen. Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) roept haar leden op om foto’s en video’s te delen. Critici spreken van een ‘heksenjacht’. FDF stelt overigens dat het initiatief voor het meldpunt niet bij hen ligt.

De pagina ‘Vegan-Tracker’ startte kort na de demonstratie bij slachterij Vion in Boxtel, afgelopen vrijdag. Zo’n vijftig actievoerders wilden dat het bedrijf tijdelijk op slot gaat vanwege de coronabesmettingen. Inmiddels zijn tientallen foto’s van auto’s en kentekens gedeeld op de pagina.

Extremisten

In een open verklaring roept FDF boeren op om foto’s en video’s van extreme vegans en dierextremisten te delen in de groep. “Dan weten wij straks wie deze mensen zijn en zal het net zich langzaam om hen sluiten!”, zo is te lezen in het statement. “Van anonimiteit naar vol in de publiciteit. Daarna mogen deze mensen zich verantwoorden.”

Eerder dreigde de boerenactiegroep al met trekkers richting de demonstratie van 'vega-gekkies' te gaan. Dit gebeurde echter niet, omdat volgens de groep slechts 'een handje vol demonstranten zonder draagvlak' demonstreerde. Ze gaven eerder aan te willen voorkomen dat de weg werd geblokkeerd door de actievoerders of dat de aanvoer van vee zou worden gehinderd.

‘Heksenjacht’

Op sociale media krijgt het initiatief steun, maar ook veel kritiek. “Dit gaat echt te ver. Stop hiermee”, reageert kandidaat-Tweede Kamerlid Caroline van der Plas op Twitter. De oprichter van de nieuwe partij BoerBurgerBeweging spreekt van een heksenjacht.

"Dit is absoluut ontoelaatbaar. Je mag niet voor eigen rechter gaan spelen", zo reageert Mirjam Bemelmans, initiatiefnemer van actiegroep 'Sluit Vion'. Ook 'een tiental' kentekens van de actiegroep stond online. De schade valt volgens haar mee omdat veel actievoerders met de trein kwamen. Verder wil ze voorlopig niet inhoudelijk reageren.

'Gevoelig'

FDF-voorman Mark van den Oever blijft achter zijn oproep staan. "We hebben het alleen over het delen van informatie, daar is niks mis mee. We moeten ook weten met wie we te maken hebben." Er zou absoluut geen sprake zijn van 'een digitale schandpaal'. "Ik vind die reacties wat lichtgevoelig."

Het initiatief zou overigens niet van FDF zelf afkomen. Het zou gaan om een boer uit Twente, maar die zegt op Facebook hier niets mee te maken te hebben.

De pagina is inmiddels verwijderd, waarom is onduidelijk. De politie kon maandagochtend nog niet zeggen of er aangifte is gedaan.

Verschillende kentekens zijn gedeeld.