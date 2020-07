Protesterende boeren rijden rondje door centrum Breda, maar minister houdt voet bij stuk

Protesterende boeren in het centrum van Breda. Volgende Vorige vergroot 1/4 Protesterende boeren in het centrum van Breda.

Tientallen boeren kwamen donderdagavond bij elkaar op het Chasséveld in Breda. Van daaruit maakten ze een rondje door de stad om te protesteren tegen de maatregelen die het kabinet wilde nemen om de uitstoot van stikstof te verminderen.

Tegelijkertijd werd er actie gevoerd in Den Haag. Om elf uur werd op verzoek van de gemeente Den Haag Defensie ingeschakeld en werden 25 vrachtwagens met ongeveer zestig militairen opgetrommeld om de binnenstad af te zetten, zo meldde Melkvee.nl.

Eerder op de dag riep Farmers Defence Force (FDF) boeren in Brabant op tot actie om politiek Den Haag onder druk te zetten. Ruim dertig boeren met trekkers gaven hieraan gehoor. Ze verzamelden zich aan het begin van de avond bij zwembad De Randoet in Made. Van daar reden ze naar het Chasséveld in Breda waar ze om halftien arriveerden. "We overleggen ter plekke over het hoe en wat", zei Kevin Buijs bij aankomst. Hij was een van de actievoerders die meededen aan het protest.

Rondje om de kerk

Na een halfuur werd duidelijk dat het protest in Breda beperkt bleef tot een rondje om de kerk. Tegen tien uur verdween de colonne trekkers via de Singel uit beeld en keerden de boeren terug naar Made.

Erik van Oosterhout uit Made is een van de demonstranten die gekant zijn tegen het stikstofbeleid van het kabinet. "Soms is onze club wat groter. Er zijn nu een aantal boeren met de auto naar Den Haag."

Kamerdebat

De oproep van FDF was niet toevallig deze donderdag. Die had alles te maken met een debat dat laat op de avond begon en 's nachts, op de laatste dag voor het zomerreces van het parlement, werd voortgezet. Daar ging het over nieuwe maatregelen om de uitstoot van stikstof uit mest te verminderen. Minister Carola Schouten wil dit onder meer bereiken door minder eiwitrijk voer toe te staan. De manier waarop ze dit voor elkaar hoopt te krijgen, stuit veehouders tegen de borst.

Om deze reden had Agractie opgeroepen naar Den Haag te komen en ze kreeg steun van het bestuur van FDF. In de Hofstad kregen ze bijval van enkele tientallen tractoren en naar schatting honderd boeren. Ze stonden onder meer luid toeterend bij een van de ingangen van het Binnenhof. De actiegroep Bouw in Verzet, van boze bouwers die eveneens te maken kregen met stikstof- en milieumaatregelen en om die reden eind vorig jaar ook al demonstreerden, steunde de boeren.

'Regeling is noodzakelijk'

Terwijl buiten het parlementsgebouw in Den Haag de toeterende tractoren waren te horen van boeren die zich verzetten tegen de voorgenomen veevoermaatregel van het kabinet, hield landbouwminister Carola Schouten binnen voet bij stuk over diezelfde maatregel. Ook verzet van partijen in de Tweede Kamer kon haar niet overtuigen.

De voermaatregel, waardoor vee minder ruwe eiwitten binnenkrijgt, levert volgens haar op korte termijn stikstofbesparing op. "Die maatregel is mij niet heilig", zuchtte Schouten in de Kamer. Maar de regeling is wel noodzakelijk om stikstofruimte te creëren. Voorstellen om de maatregel te heroverwegen of helemaal van tafel te halen, konden dan ook op weinig enthousiasme rekenen van de minister.