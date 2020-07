Knokpartij langs de A16 bij Breda, ook mes aangetroffen

Verschillende hulpdiensten kwamen op de melding af (foto: Tom van der Put/SQ Vision) vergroot

Bij de rustplaats Hazeldonk langs de A16 bij Breda heeft vrijdagochtend een vechtpartij plaatsgevonden, waarbij mogelijk ook iemand gestoken is. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Er kwam rond tien over half negen een melding binnen van die vechtpartij bij de politie. Vier personen zouden betrokken zijn bij de vechtpartij op de rustplaats langs de A16, richting Breda.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat iemand een mes had, bij die vechtpartij, maar er is geen slachtoffer gevonden.

Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding, verschillende politiewagens en ambulances gingen naar de plek waar de vechtpartij zou hebben plaatsgevonden.

