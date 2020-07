Belgische wegomleiding door Nederlands deel van straat zorgt voor woede in Putte: 'Schandalig!'

Patrick de Bruyn en Servé Bosmans willen dat de Belgen hun omleiding weghalen (Foto: Erik Peeters) vergroot

Ze zijn boos, de bewoners van de Canadalaan in Putte. Sinds een paar weken loopt er een omleidingsroute van de Belgische buurgemeente Stabroek pal voor hun huis. De bewoners hebben last van geluidsoverlast en schade door trillingen. Ze kunnen ze hun auto niet meer op straat parkeren en ze vinden de situatie levensgevaarlijk. Ze willen daarom dat de verkeersomleiding wordt verlegd, maar daar willen de Belgen niks van weten.

In Stabroek, pal over de grens bij Putte, gaat de Dorpstraat grondig op de schop. Door de werkzaamheden moet het doorgaande verkeer worden omgeleid. De wegomlegging gaat bij de Canadalaan een klein stukje over Nederlands grondgebied. De grens ligt hier precies in het midden van de straat, met aan de ene kant Belgische en aan de andere kant Nederlandse bewoners. Die laatsten werden compleet verrast toen de Belgen het trottoir aan de Nederlandse kant vol kwamen zetten met omleidingsborden.

In de video laten bewoners van de Canadalaan in Putte zien waarom ze boos zijn:

“De Belgen doen gewoon wat ze willen, echt heel vreemd”, zegt Servé Bosmans, die aan de Canadalaan woont. Patrick de Bruyn die iets verderop woont, valt zijn buurman bij. “Wij wisten van niets, terwijl de mensen aan de overkant een brief hebben gehad van de gemeente Stabroek. Dat vind ik toch wel een beetje schandalig. Zeker omdat ze bij hoog en laag beweren dat dit wel gebeurd is. Ik vind het ook raar dat de gemeente Woensdrecht dit allemaal maar pikt.”

Excuses

De gemeente Stabroek trekt het boetekleed aan wat betreft de slechte communicatie. “Dat had beter gemoeten en ik excuseer mij hiervoor”, zegt schepen Ludo Reyntjens. Volgens Reyntjens is de grensafsluiting door de coronacrisis de reden dat de Nederlanders niet werden geïnformeerd. De gemeente Woensdrecht neemt de excuses ter harte en is inmiddels weer in gesprek met de buurgemeente. Maar wat de bewoners betreft, is de kou nog niet uit de lucht.

Schepen Ludo Reyntjens van Stabroek

De Canadalaan was jarenlang een oase van rust, maar dat is volgens Servé Bosmans nu voorbij. Vooral de lijnbussen en de personeelsbussen die ’s morgens in alle vroegte naar de Antwerpse haven rijden, zorgen volgens hem voor overlast. “We denderen ons bed uit. Dit is een dertig kilometer zone, maar ze komen met honderd kilometer per uur voorbij. Ze rijden alles kapot: De weg, de stoepen maar ook de riolering. Dit is een eenrichtingsweg, maar daar houden mensen zich niet aan. Zeker voor fietsers is het hier levensgevaarlijk. Het is onhoudbaar.”

Volgens de bewoners rijden de bussen veel te hard door hun straat

Volgens de bewoners kan de verkeersomleiding makkelijk via een andere route worden geleid. Ze stellen voor dat Stabroek hiervoor de Danckerseweg gebruikt. Een landweggetje op Belgisch grondgebied tussen de snelweg en de Dorpsstraat in Stabroek. Maar daar wil de gemeente Stabroek niet aan. “Dat is geen alternatief want dan moeten de mensen veel verder rijden. Ik denk dat we ook aan het milieu moeten denken en het gemak voor de mensen. Bovendien mag er alleen personenvervoer door de Canadalaan. Vrachtverkeer wordt geweerd”, aldus schepen Reyntjens.

Minst slechte optie

Ook de gemeente Woensdrecht ziet geen alternatief voor de omleiding. “Het is altijd lastig in dit soort situaties. We hebben een grondige afweging gemaakt en gekeken naar welke omleidingsroute voor onze totale gemeenschap het minste overlast zou geven. Daarbij kwamen we uit bij de Canadalaan”, zegt wethouder Jeffrey van Agtmaal. Volgens de wethouder houdt de gemeente de situatie goed in de gaten. “Mochten er echt problemen zijn dan adviseren wij om foto’s te maken en een klacht in te dienen bij de gemeente Woensdrecht zodat wij dit kunnen bespreken met Stabroek.”

Wethouder Jeffrey van Agtmaal van de gemeente Woensdrecht

De omleiding duurt nog tot augustus 2021. “De mensen zullen nog efkens op hun tanden moeten bijten”, aldus schepen Ludo Reyntjens. Servé Bosmans is dat zeker niet van plan en is met een handtekeningenactie gestart: “We pikken dit echt niet.”