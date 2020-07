Politie doet inval in huis in Waalwijk en vindt spullen gelinkt aan eerdere diefstallen

Er zijn in totaal vijf mensen aangehouden (foto: Iwan van Dun/SQ Vision) vergroot

De politie deed vrijdagochtend een inval in een huis aan de Noordstraat in Waalwijk. In totaal werden vijf mannen aangehouden. Een van de verdachten was in het bezit van gestolen spullen. De spullen waren te linken aan eerder gepleegde diefstallen.

De laatste tijd steeg het aantal inbraken in Waalwijk flink. Om die reden controleerde de politie de afgelopen periode extra streng. Vrijdagochtend spraken agenten twee mannen aan in de buurt van de Noordstraat, waarna beide mannen op de vlucht sloegen. De agenten kregen er slechts een te pakken en toen ze hem fouilleerden, bleek hij spullen bij zich te hebben die gelinkt konden worden aan eerdere diefstallen.

Er werd meteen een onderzoek gestart en het onderzoek leidde de politie naar een huis aan de Noordstraat. Daar werden nog drie mannen aangehouden en vond de politie meer gestolen spullen. Die werden in beslag genomen, samen met twee scooters en een auto.

De gevluchte verdachte werd met behulp van een politiehelikopter later op de dag alsnog aangehouden. De vijf verdachten zijn tussen de 22 en 29 jaar en worden door de politie verhoord.

Onder meer scooters werden in beslag genomen (foto: Iwan van Dun/SQ Vision) vergroot