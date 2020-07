Politie doet inval in huis in Waalwijk, vijf mensen aangehouden

Er zijn in totaal vijf mensen aangehouden (foto: Iwan van Dun/SQ Vision) vergroot

De politie heeft vrijdagochtend een inval gedaan in een huis aan de Noordstraat in Waalwijk. Er zijn in totaal vijf mensen aangehouden. Ook zijn twee auto’s en twee scooters in beslag genomen bij de actie.

Janneke Bosch Geschreven door

Wachten op privacy instellingen...

Het zou gaan om een onderzoek naar inbraken. Maar wat er precies aan de hand is, kon de politie nog niet zeggen.

De inval gebeurde rond kwart over zeven vrijdagochtend. Maar al eerder cirkelde er een politiehelikopter boven de wijk en waren er agenten in de wijk aanwezig. Drie personen werden in het huis aangehouden. Twee anderen werden op andere locaties opgepakt.

Twee scooters en een auto zijn door een bergingsbedrijf bij de woning weg getakeld. Op een andere plek in de wijk werd ook nog een auto in beslag genomen.

Onder meer scooters werden in beslag genomen (foto: Iwan van Dun/SQ Vision) vergroot