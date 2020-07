Bijzondere geboorte in Overloon: palmgiertje kruipt uit het ei

Het palmgiertje dat in Overloon 6 weken geleden uit het ei kroop. (Foto: ZooParc Overloon) vergroot

In ZooParc Overloon is een palmgiertje uit het ei gekropen. Het is de derde palmgier die dit jaar in een van de Europese dierentuinen verwelkomd is.

Het jong werd ongeveer zes weken geleden geboren in de dierentuin in Overloon en groeit als kool, meldt verzorger Steven Van Den Heuvel. “Omdat het zelden voorkomt dat je zo’n kleine gier in een dierenpark kan bewonderen, is het wel echt bijzonder om dat zo te kunnen meemaken.”

Dit palmgiertje in Overloon is de derde die in Europa uit het ei kroop. (Foto: ZooParc Overloon) vergroot

In Nederland is de palmgier slechts op twee plekken te zien. In het wild komt deze soort voor in bossen en op savannen in Afrika beneden de Sahara, dichtbij water. De vogels worden ook vaak 'gierarend' genoemd, omdat ze wat betreft uiterlijk meer lijken op een arend dan op een gier.

Het zijn middelgrote zwart-wit gekleurde vogels met een kenmerkende rode vlek rond de ogen. Volwassen dieren zijn 56 tot 65 centimeter groot. Hun brede maar relatief korte vleugels hebben een spanwijdte van 130 tot 150 centimeter.

Het is erg bijzonder dat er een palmgier in een dierentuin in Europa geboren wordt. (Foto: ZooParc Overloon) vergroot

De vogel eet in tegenstelling tot zijn bekendere soortgenoot niet uitsluitend vlees, maar vooral vruchten van de oliepalm. Deze vruchten plukt hij op de kop hangend uit de boom.