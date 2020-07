Tilburg krijgt 'Acuutblok': één plek voor alle spoedzorg bij Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis

Tilburg krijgt een 'Acuutblok': één plek voor alle spoedzorg bij het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis. (beeld: ETZ) vergroot

Alle spoedeisende hulp komt in Tilburg op één plek: het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis (ETZ) aan de Hivarenbeekseweg. Het ziekenhuis gaat daarom flink uitbreiden. Het zogenoemde 'Acuutblok' moet in 2025 klaar zijn. Later op vrijdagmiddag wordt een toelichting gegeven op de plannen.

Het Acuutblok komt aan de achterkant van het ziekenhuis, aan de kant van de Leyhoeve. Er komen verpleegafdelingen bij en er wordt een parkeergarage naast gebouwd. Het ETZ is nog in gesprek met huisartsen: mogelijk komt er ook een huisartsenpost bij.

Hart

Op de andere twee locaties van het ETZ: Tweesteden, aan de Dr Deelenlaan, en Waalwijk is in de toekomst geen spoedeisende zorg meer. De afdeling spoedeisende hulp was al weg op de locatie Tweesteden. En ook de Eerste Hart Hulp, de hartcatherisatiekamers en de verpleegbedden worden verplaatst naar het Elisabeth.

De bouw start medio 2022. Hoe de nieuwbouw er uit gaat zien, is nog niet bekend. Het is de bedoeling dat in twintig tot dertig jaar tijd het hele ETZ wordt vernieuwd.

Het sluiten van de spoedeisende hulp op de locatie Tweesteden in 2018 was een noodmaatregel: er was een tekort aan specialistische verpleegkundigen.