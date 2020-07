'Snuffelfietsers' controleren de luchtkwaliteit in Den Bosch

Marjan Te Riele en haar 'snuffelfiets' vergroot

Marjan te Riele uit Den Bosch is een 'snuffelfietster'. Aan haar fietsstuur heeft ze een groen kastje hangen. Niet om te weten hoe hard ze rijdt of hoeveel kilometer ze al heeft afgelegd, maar om de luchtkwaliteit tijdens haar fietstochten te meten. Naast Marjan zijn er in de gemeente Den Bosch nog zestien snuffelfietsers.

Een jaar lang wordt er zo gekeken hoe het met de luchtkwaliteit in specifieke delen van de gemeente gesteld is.

Marjan woont vlakbij het station, waar behalve de treinen ook stadsbussen en auto's af- en aan rijden. Milieubewust als ze is, heeft ze zich opgegeven als vrijwilliger voor dit experiment met de snuffelfiets, waaraan naast Den Bosch ook steden als Eindhoven, Utrecht en Zwolle meedoen.

Doel is om met mobiele data de specifieke leefomgeving te onderzoeken op onder meer de luchtkwaliteit. Na haar fietstocht kan Marjan de informatie meteen op haar computer terugzien.

In de video zie je hoe het werkt.

Meestal 'code blauw'

"Via GPS wordt mijn fietsroute zichtbaar. Is de luchtkwaliteit heel goed dan is de route in blauw aangegeven, is de luchtkwaliteit heel slecht dan is het in rood. Per 1 juni ben ik hiermee begonnen en meestal waren mijn routes blauw. Wellicht dat het met corona te maken heeft, omdat er daardoor minder verkeer is. Maar vooralsnog lijkt het met de luchtkwaliteit op de plekken in Den Bosch waar ik kom wel goed te zitten."

Marjan heeft het 'snuffelfietskastje' drie maanden in bruikleen. Dan is het de bedoeling dat een andere vrijwilliger het overneemt. Drie maanden vindt ze overigens ook wel genoeg. "Want je hebt toch het gevoel dat je gevolgd en gecontroleerd wordt, omdat al je fietsbewegingen geregistreerd worden. Maar voor dit goede doel heb ik dat er nu wel even voor over."



Milieu-wethouder Mike van der Geld komt ook even langsgefietst. Weliswaar zonder snuffelkastje aan zijn fietsstuur, vindt hij het wel leuk om de ervaringen van Marjan te horen en om uit te leggen wat Den Bosch aan dit experiment heeft.

Minimaal een jaar snuffelfietsen in Den Bosch

"Deze kastjes zorgen we ervoor dat we met de hulp van inwoners de luchtkwaliteit van Den Bosch kunnen berekenen, maar ook specifieker qua wijk of straat. De luchtkwaliteit wordt nu wellicht ook beïnvloedt door de corona-tijd. Daarom is het belangrijk om de resultaten op langere termijn te bekijken. Vooralsnog doen we dit een jaar, maar als het informatie oplevert die duidelijk van toegevoegde waarde is, kan het zomaar dat we er daarna nog langer mee doorgaan."

