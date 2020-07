Schipper Jan (73) redde vier mensen uit het water van het Hollands Diep

Grote paniek op het Hollands Diep bij Moerdijk zondagmiddag. Pontschipper Jan Blokland (73) zag een sloepje met vier mensen onder water verdwijnen en voer er direct naartoe. “Die drie meiden waren echt in paniek. Ze dachten dat hun vader verdronken was.”

“Ik zag dat ze water uit het bootje aan het scheppen waren. Kort daarna zakte de buitenboordmotor onder water en werd de rest mee omlaag getrokken.” De bestuurder van het bootje, een man van in de tachtig, kwam al gauw boven water. "Even later zag ik de koppies van die meiden zo'n dertig à veertig meter van elkaar vandaan boven komen. Die zijn zeker zes meter naar beneden gezogen."

'Hij is gezonken'

Jan was toen nog in de veronderstelling dat de man de reddingsboei vasthad. "Maar ik keek op en zag die reddingsboei op de wind weg waaien. De paniek was groot. Die meisjes dachten dat hij verdronken was. Ze zeiden: 'Mijn vader is gezonken. Hij is verdronken."