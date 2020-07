Voor het eerst in vier maanden een officiële bijeenkomst in Boekel, de burgemeester heeft het gemist

Dit stel uit Boekel gaf elkaar een lintje vergroot

“Dit voelt heel goed en warm.” In een zaal van Nia Domo in Boekel ontvangt burgemeester Pierre Bos alle mensen die een lintje krijgen. Het is de eerste officiële grote bijeenkomst in de gemeente Boekel, sinds het begin van de coronacrisis.

Met 21 sterfgevallen op zo'n 10.000 inwoners is Boekel zwaar getroffen door het coronavirus. Verslaggever Jos Verkuijlen en cameraman Dennis Stafleu zijn de hele maand juni in deze gemeente. Ze brengen verhalen over de gaten die in het dorp zijn gevallen en over de veerkracht van de inwoners.

De zeven gedecoreerden en hun aanhang krijgen een lunch en elke lintjesontvanger krijgt uitgebreid de aandacht van de burgemeester. “Dit heb ik nadrukkelijk gemist”, zegt Bos. “We hebben de afgelopen vier maanden geen bijeenkomsten gehad. De mooiste dingen die een burgemeester kan doen, waren er niet.”

Ook voor de mensen die het lintje kregen, was dit de eerste grotere bijeenkomst sinds het begin van de crisis. Hoe dat voor ze is, zie je in de video:

Het bij elkaar komen, is belangrijk in Boekel. “Ontmoeten is de kern van onze leefbaarheid”, zegt de burgemeester. “We hebben lol en plezier van het bij elkaar zijn.”

In de eerste vier weken van maart werd Boekel hard getroffen door het coronavirus. Nu er weer meer kan en mag, komt ook de rust meer terug in het dorp, volgens de burgemeester. “Ik heb gemerkt dat we in een wat rustiger vaarwater zijn gekomen. Verenigingen zijn weer actief. Je ziet dat mensen wat vrijer worden. Natuurlijk zijn er ook inwoners die denken: Laat ik dat nog bescheiden invullen.’"

