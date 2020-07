Moergestel is los: kijk hoe een van de eerste kermissen sinds de lockdown begon

De kermis in Moergestel. (foto: Imke van de Laar) De breakdancer blijft ook in coronatijd populair. (foto: Imke van de Laar) Volgende Vorige vergroot 1/2 De kermis in Moergestel. (foto: Imke van de Laar)

In Moergestel is vrijdag aan het eind van de middag de kermis begonnen. Daarmee is het één van de eerste kermissen in Brabant die doorgaat. In iets meer dan een week tijd heeft de organisatie een coronaproof kermis uitgewerkt en alle exploitanten geregeld. Dit tot grote vreugde van veel kermisliefhebbers.

Burgemeester Hans Janssen van de gemeente Oisterwijk, waar Moergesteld onder valt, opende om klokslag vijf uur de kermis op het Sint Jansplein. Een groep kinderen telde af waarna hij lint doorknipte. Diezelfde kinderen sprintte daarna het kermisterrein op op weg naar de Breakdancer. Zij kunnen daar zonder problemen in. "We zijn onder de twaalf, daarom kunnen we dicht bij elkaar staan en zitten in de Breakdancer."

Opluchting

Bij de botsauto zie je vergelijkbare maatregelen. Mensen onder de achttien mogen bij elkaar in één autootje. Boven de achttien moet je alleen botsen én met een mondkapje op. Al lijkt de burgemeester lijkt even te zijn vergeten, maar dat is eenmalig voor de tv-opnames. De exploitant is vooral blij dat hij weer ergens staat met zijn attractie. "Het voelt wel redelijk als vroeger. Ik heb die blije gezichten lang moeten missen", zegt hij zichtbaar opgelucht.

Datzelfde gevoel is er bij de schiettent. Ook daar hebben ze de nodige aanpassingen moeten doen vanwege de coronamaatregelen. "We hebben het er graag voor over en zijn blij hier weer te staan. Sinds oktober hebben we niet meer op een kermis gestaan", vertelt de exploitant. Ze draagt handschoenen en maakt de geweren continue schoon en tussen elke schietplek zit één schietplek afstand.

Doorzetten

Eigenlijk ging het hele feest vanwege de coronacrisis niet door in Moergestel. Maar door de onverwacht verregaande versoepelingen die op 1 juli in zijn gegaan, werd een kermis ineens toch mogelijk. De organisatie van de kermis en gemeente wilden heel graag dat het jaarlijkse volksfeest door kon gaan van 3 tot en met 7 juli. "Voor alle problemen waar we nog tegenaan lopen, worden oplossingen verzonnen", liet de gemeente weten bij de aankondiging.

Hoewel de kermis door mag gaan, moet er dus wel rekening gehouden worden met de coronamaatregelen. Met name de anderhalve meter afstand vormt een uitdaging. Attracties moeten die handhaven evenals allerlei hygiënemaatregelen, ook zijn mondkapjes op veel plekken verplicht. Als mensen zich van de ene naar de andere attractie verplaatsten geldt de anderhalve meter net zo goed. Daarom is er éénrichtingsverkeer ingesteld op de kermis.

Het zijn voor de kermisexploitanten moeilijke tijden geweest. Door de coronacrisis hebben ze lange tijd geen inkomsten gehad. En dat terwijl de eigenaren van de attracties het moeten hebben van het seizoen dat van april tot en met september loopt. Juist in die periode verdienen ze hun geld om de maanden buiten het kermisseizoen te overbruggen.

Niet overal feest

Ondanks de versoepelingen, gaan er nog altijd veel kermissen niet door. Die van Best zou deze vrijdag ook starten, maar de gemeente vond het te kort dag om alsnog een veilige kermis te realiseren. Ook in Kaatsheuvel gaat het feest niet door. Daar trok de organisatie er afgelopen dinsdag zelf de stekker uit. En ook in Eersel blijft het stil.

In Maashees en Beugen is er vrijdagavond ook een kermis.