Minister: TU Eindhoven mag vrouwen wel voortrekken

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) 'kan rustig door' met haar beleid om vrouwen voorrang te geven bij vacatures, vindt emancipatieminister Ingrid van Engelshoven. Volgens de politicus is de vermaning die de universiteit kreeg van het College voor de Rechten van de Mens geen obstakel.

De werfmethode is in strijd met de Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving, oordeelde het College voor de Rechten van de Mens. De TU/e mag vrouwen niet voortrekken, zegt ze in een advies. Functies moeten openstaan voor vrouwen en mannen. Alleen als een vrouw en een man even geschikt zijn voor de baan, mag een vrouw de voorkeur krijgen.