Ina Adema volgt Wim van de Donk op als Brabantse commissaris van de Koning

Ina Adema , de oud-burgemeester van Veghel en huidige burgemeester van Lelystad, is de nieuwe commissaris van de Koning in Brabant. De vertrouwenscommissie heeft dat vrijdagavond bekendgemaakt in het provinciehuis in Den Bosch. De 52-jarige Adema volgt eind september de aftredende Wim van de Donk (57) op.

Ron Vorstermans Geschreven door

Adema werd door alle elf leden van de vertrouwenscommissie verkozen. Ze is nu nog burgemeester van Lelystad. Als commissaris volgt ze Wim van de Donk op, die half januari zijn vertrek aankondigde. Hij wordt rector magnificus bij Tilburg University.

Voorzitter Suzanne Otters van de vertrouwenscommissie noemde Adema "een schaap met vijf poten", die geknipt is voor een baan als commissaris in Brabant. Zij omschreef Adema als iemand die uitstekend kan schakelen, een ervaren bestuurder is, goed kan omgaan met verschillende groepen en een verbinder is.

"Zij weet hoe het werkt in Brabant", aldus Otters. "Ze is zeer betrokken bij de Brabantse identiteit en tradities, en de Brabantse gezelligheid." Het is voor het eerst in de Brabantse historie dat de commissaris geen lid is van het CDA (of eerder de KVP). Volgens Otters speelde dat overigens geen rol. "We hebben puur naar de kwaliteit gekeken", zei ze. "De politieke kleur was ondergeschikt." Ook dat zij vrouw is speelde niet mee. "We keken niet naar jong, oud, man of vrouw."

Adema kon vrijdag nog niet reageren op haar voordracht. Dit vanwege het overlijden van een van de wethouders uit het college van burgemeester en wethouders van Lelystad.

Wat doet een commissaris van de Koning?

De commissaris van de Koning is een breed ambt. De commissaris is voorzitter van Provinciale Staten en van het college van Gedeputeerde Staten, houdt toezicht op het beleidsproces én is verantwoordelijk voor rampenbestrijding en de openbare orde en veiligheid in de provincie.

Maar de commissaris van de Koning is vooral het politieke gezicht van een provincie. Als er iets heel heftigs of moois gebeurt in Brabant, volgt er altijd wel een reactie van de commissaris. Toch wordt de commissaris niet gekozen door het volk, maar formeel benoemd door de koning en zijn ministers.

In de praktijk volgt de minister van Binnenlandse Zaken bijna altijd de voordracht van een speciale vertrouwenscommissie, gevormd door elf Statenleden. De Brabantse vertrouwenscommissie geeft advies aan Provinciale Staten over de twee kandidaten die zij het meest geschikt vinden. Vervolgens worden de favoriete kandidaat én de nummer twee van de Statenleden voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken.

In het geval van Adema werd ze unaniem door de Statenleden verkozen. Die minister, in het huidige kabinet is dat Kajsa Ollongren, heeft die voordracht van de Staten vandaag dus gevolgd.