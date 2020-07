Dit vindt de Brabantse politiek van Ina Adema, de nieuwe commissaris: 'Een Wim van de Donk 2.0'

Ina Adema wordt door collega's geroemd als aanwinst voor het provinciehuis. vergroot

Er is witte rook: Ina Adema, de huidige burgemeester van Lelystad en oud-burgemeester van Veghel, wordt de nieuwe commissaris van de Koning van Brabant. Adema werd vrijdag door alle elf leden van de vertrouwenscommissie verkozen. Haar politieke collega's in het provinciehuis in Den Bosch roemen Adema als bestuurder.

Ron Vorstermans Geschreven door

Volgens de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Suzanne Otters-Bruijnen, werd gezocht naar ‘een schaap met vijf poten’ en ‘een Wim van de Donk 2.0’. In Adema denkt de commissie die te vinden. "Ina Adema is een ervaren bestuurder die zich bewust is van de rol en positie van een commissaris van de Koning", zegt Suzanne Otters-Bruijnen.

"Door haar persoonlijkheid is zij benaderbaar voor alle Brabanders en kan zij boven de partijen staan en verbinden. In de gesprekken die de commissie met haar gevoerd heeft, zagen wij een authentieke bestuurder en leider met een luisterend oor. Ze beschikt over een groot netwerk en de benodigde energie voor deze veeleisende functie. We kijken enorm uit naar een samenwerking met haar.”

'Eigenheid en lef'

De Brabantse politiek lijkt in die zin op één lijn te zitten: fracties zijn verheugd met de keuzes van Adema. Toch is haar 'politieke afkomst' opmerkelijk. Ina Adema is de eerste VVD'er die de functie van commissaris in Brabant bekleedt. De afgelopen 100 jaar (ruim) werd gekozen voor een CDA'er. Gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) is natuurlijk blij met de keuze voor een VVD’er, maar roemt vooral de kwaliteiten van Adema als politicus én mens.

“Het feit dat ze VVD’er is, is een leuke bijkomstigheid, maar ik ben vooral blij dat we zo’n gedreven en sterke persoonlijkheid binnen hebben gehaald. Ze is iemand met een groot netwerk en verbindende kwaliteiten”, aldus Van der Maat. "Ik ben er enthousiast over. Als Brabander kunnen we een betrokken commissaris verwachten. Ze zal een verbindende schakel worden de komende spannende jaren, Brabanders kunnen op haar rekenen."

D66 Brabant is ook enthousiast over de voordracht. Fractievoorzitter Arend Meijer: “Ze is een vrouw die heeft aangetoond met eigenheid en lef in het openbaar bestuur te handelen. We hopen dat ze zo ook als 'CdK' zal handelen. Verder hopen wij dat veel jonge vrouwen in de nieuwe Commissaris van de Koning een voorbeeld zien dat iedere maatschappelijke positie ook voor hen bereikbaar is.”

Hermen Vreugdenhil van Christen-Unie-SGP noemt Adema een hele goede kandidaat. “Ik heb er vol vertrouwen in dat zij een goede commissaris gaat worden. We zoeken iemand die er echt voor heel Brabant is. Zij is die persoon, en ze straalt zowel daadkracht als Brabantse warmte uit. Dat heet een vrouw betreft noemt Vreugdenhil ‘mooi, maar geen vereiste.

“We hebben vooral gezocht naar de beste kandidaat. Het maakt niet uit of dat een man of vrouw is", zegt Vreugdenhil. "Maar dat Brabant de tweede vrouwelijke commissaris in Nederland op dit moment levert, is een mooie bijkomstigheid.”

'Denk dat ze Brabant nooit heeft losgelaten'

Hagar Roijackers, voorzitter van GroenLinks Noord-Brabant, verwacht dat Adema een verbindende rol gaat spelen. “Ze heeft door dat ze als commissaris boven de partijen moet staan. Ze heeft op ons ook als burgemeester al een goede indruk gemaakt. Volgens mij hebben we met haar iemand in huis die veel weet van provincie, veiligheid en economie. En ze is betrokken en consistent."

Dat Adema uit Amsterdam komt en nu burgemeester van Lelystad is, moet volgens Roijackers niet uitmaken. "We hebben met haar een stevige en ervaren bestuurder in huis – en ze viert hier in Brabant gewoon carnaval. Volgens mij heeft ze zelfs nog een huis in Brabant. Nee, ik denk dat ze Brabant nooit helemaal heeft losgelaten.”

Marco van der Wel, voorzitter Partij voor de Dieren, snapt de keuze voor Adema, maar zegt haar niet goed te kennen. “Ik kan daarin alleen kijken naar haar profiel en kwaliteiten. De vertrouwenscommissie heeft haar aanbevolen en is in grote meerderheid akkoord gegaan. Als ik het goed interpreteer is Adema heel capabel. Ze kan een hele goede commissaris zijn.”

SP-fractievoorzitter Nico Heijmans kent Agema ook niet persoonlijk, maar sluit zich bij zijn collega's aan. "Of zoals we dat hier zeggen: ze heeft een aardig track record", lacht Heijmans.

