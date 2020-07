Politie vindt martelkamers van criminelen in zeecontainers

Het zandpand achter de loodsen vergroot

In het buitengebied van Wouwse Plantage heeft de politie zeecontainers ontdekt die waarschijnlijk als martelkamers dienden voor beruchte criminelen, meldt NRC Handelsblad. Er zouden knipscharen liggen en handboeien aan het plafond hangen. De politie viel vorige week maandag de loods aan de Julianaweg binnen. Het nieuws over de inval werd stil gehouden en zelfs ontkend door de politie.

Madhavi Raaijmakers & Willem-Jan Joachems Geschreven door

Volgens de NRC waren de 'martelkamers' gemaakt in zeven bovengrondse zeecontainers. Ooggetuigen maken ook melding van zeven containers die werden meegenomen door de politie. Er zouden zes mensen zijn opgepakt. Één van de arrestanten zou een man zijn die ooit op de dodenlijst stond van topcrimineel Ridouan Taghi.

'Persoonlijke EBI'

De politie is de containers op het spoor gekomen door de Encrochat-hack. Door deze hack konden politie en justitie twee maanden lang meelezen met de berichten van allerlei criminelen. In de onderschepte berichten zouden criminelen hebben gesproken over hun 'persoonlijke EBI', waarmee verwezen wordt naar de zwaar beveiligde gevangenis in Vught.

De loods ligt verborgen achter bomen in het buitengebied vergroot

De politie viel maandag 22 juni binnen in de loods. Rond vijf uur in de ochtend kwam een zwaar bewapend arrestatieteam de Julianaweg inrijden. De agenten bliezen met een harde knal een garagedeur open en gingen naar binnen. Daarna waren specialisten de hele dag tot in de avond bezig met onderzoek in het gebouw en op het terrein.

Zeecontainers

Ooggetuigen zagen geen arrestaties. Maar wel konden ze zien dat er zeven zeecontainers werden afgevoerd. Binnen stonden ook auto's en vrachtwagentrailers (aanhangers). Het viel op dat er acht vrachtwagens werden ingezet om alles op te laden en mee te nemen. Een politiehelikopter verleende luchtsteun.

Op het adres zat vroeger een houtbedrijf en nu onder meer een autohandelaar. Maar of die is opgepakt en er mee te maken had, is onbekend. Er staan meer loodsen op het terrein.

De politie weigerde commentaar nadat het gerucht rondging dat er wat was gebeurd in de straat. Ook werd ontkend dat de politie er een inval had gedaan. Dat kwam mogelijk omdat het onderzoek zo afgeschermd was, dat maar weinig mensen ervan wisten.

Drugslab

Saillant detail is dat dichtbij -een straat verderop- amper een week voor deze inval een megadrugslab werd ontdekt na een enorme brand. Dat lab zat aan de Mariabaan en was mogelijk het grootste dat ooit in Brabant of zelfs Nederland werd gevonden. Of er een verband is, dat is onduidelijk.

Hier was de inval. De deur is dichtgemaakt vergroot