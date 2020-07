Boeren blokkeren A2 bij Liempde met tientallen tractoren

Zo'n zeventig tractoren blokkeren vrijdagavond de A2 ter hoogte van de Texaco bij Liempde. Ze protesteren hiermee tegen het stikstofbeleid van minister Carola Schouten van Landbouw. Zij wil dat de boeren minder eiwitrijk voedsel gaan gebruiken voor hun vee.

De boeren zijn bij afslag Best-West de A2 opgereden richting het tankstation. Het is nog onduidelijk hoe lang ze de snelweg blijven blokkeren.

Politieagenten zijn onderweg, zegt een woordvoerder van de politie. "Net als medewerkers van Rijkswaterstaat. We gaan ter plekke in overleg met de boeren, om te horen wat de bedoeling is en wat ze voor ogen hebben."