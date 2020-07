Boeren blokkeren urenlang A2 bij Liempde met tientallen tractoren

Zo'n zeventig tractoren blokkeerden vrijdagavond onverwacht de A2 ter hoogte van de Texaco bij Liempde. Ze protesteerden hiermee tegen het stikstofbeleid van minister Carola Schouten van Landbouw. Zij wil dat de boeren minder eiwitrijk voedsel gaan gebruiken voor hun vee.

Politieagenten en medewerkers van Rijkswaterstaat waren niet op de hoogte van de actie maar werden snel ingezet, om met de boeren te praten en hen te begeleiden. "We gaan ter plekke in overleg met de boeren, om te horen wat de bedoeling is en wat ze voor ogen hebben," zei een politiewoordvoerder.