Boze boeren spontaan de weg op om actie te voeren: 'We hebben ons punt gemaakt'

Het boerenprotest van vrijdagavond was niet gepland. Dat zegt kalverhouder Stan Verhoeven. De boer uit Liempde was de kartrekker van de spontane blokkade van de A2 bij Liempde. "We hebben elkaar gebeld, hebben thuis snel de koeien en varkens gedaan en zijn gaan rijden. Er zijn hier boeren van Hilvarenbeek tot Haaren," zei de actievoerder terwijl hij langzaam over de snelweg reed.

Behalve op de A2 bij Liempde waren er ook acties in andere delen van het land. In het Drentse Beilen blokkeerden boze boeren vrijdagnacht korte tijd het distributiecentrum van supermarktconcern Jumbo. Dit deden ze met tractoren en andere voertuigen. Ook waren er acties in Limburg en Twente.

De actievoerders willen dat minister Carola Schouten van Landbouw haar omstreden veevoerplannen intrekt. Die zouden de gezondheid van hun vee in gevaar brengen.

Minister Schouten van Landbouw wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwitrijk voer toe te staan. Deze veevoerwet moet de bouw van meer woningen en wegen mogelijk maken.

'Absurde plannen'

Verhoeven vindt het absurd waar Schouten mee bezig is. "Dit slaat echt alles. Wij willen niet dat onze koeien en varkens ziek worden of dat we vroeggeboortes gaan krijgen. En dat gebeurt als ze geen eiwitrijk voedsel krijgen. Als mensen alleen crackers krijgen, worden ze ook ziek. Iedereen snapt dat er ook huizen gebouwd moeten worden. Daar staan wij ook achter, maar zeggen dat vee geen eiwitten meer mag hebben, is dierenmishandeling."

Verhoeven verzamelde vrijdagavond met andere boeren in het buitengebied van Best en reden daar de snelweg op. "Het is bewust niet aangekondigd, want dan blokkeert de politie misschien de boel. Nu kwamen de agenten pas, toen we al op de snelweg reden. We mochten hier blijven rijden."

Aangifte

Tot een uur of tien 's avonds waren de boeren ook van plan om vanaf de afrit Liempde naar het politiebureau in Boxtel te rijden, om daar aangifte te doen tegen de minister wegens 'dierenmishandeling'.

Later bedachten de boeren zich en reed iedereen vanaf de afrit Liempde naar huis. "We hebben ons punt gemaakt. Het was een geslaagde actie.", aldus Verhoeven.

