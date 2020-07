Vier auto's beschadigd door brand, zeer waarschijnlijk opzet in het spel

De Mini die in brand vloog (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). De brandweer aan het werk (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). De brandweer had er de handen aan vol (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/3 De Mini die in brand vloog (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties).

Aan de Dirk Hartogstraat in Breda zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vier wagens door brand beschadigd. Ze stonden op een parkeerplaats. Eén van de wagens is geheel uitgebrand. Bij deze BMW is het vuur aangestoken, zo wordt gedacht.

Een ander voertuig dat er tegenover stond, een Mini, liep flinke brandschade aan de voorzijde op. De schade aan twee auto's die naast deze wagens stonden, viel mee, zoals weggesmolten bumpers.

Al eerder raak

De politie was snel met veel mensen ter plekke en heeft in en rondom de buurt naar mogelijke daders gezocht. Eerder dit jaar werden in dezelfde omgeving ook al diverse auto's door vlammen verwoest. Er is toen lange tijd een mobiele camera geplaatst, waarna er een eind kwam aan de branden. De camera is inmiddels weg.